Personal del hospital parisino en el que Schumacher fue ingresado asegura que el legendario piloto está consciente

Un miembro del personal del Hospital Europeo Georges Pompidou de París ha revelado que el expiloto y siete veces campeón de Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher, se encuentra consiente.

'Schumi' fue ingresado el 9 de agosto en la Unidad de Monitoreo Continuo del Departamento de Cirugía Cardiovascular de ese hospital para un "tratamiento secreto". Desde entonces ni la familia ni los galenos del alemán se han expresado públicamente al respecto, y las instalaciones del citado centro médico "se han convertido en un búnker" con la finalidad de resguardar la privacidad del expiloto, informa el diario Le Parisien.

No obstante, una trabajadora del área de cardiología aseguró que Schumacher se encuentra consciente, aunque no brindó más detalles: "Sí, él está a mi servicio (…) y te puedo asegurar que él está consciente", manifestó a ese periódico. Aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente.

Se informó que el campeón alemán fue ingresado para someterse a un tratamiento con células madre, que se distribuyen en el cuerpo para obtener una acción antiinflamatoria sistémica.

Tras el accidente que Schumacher sufrió en el 2013, mientras esquiaba en los Alpes franceses, donde se golpeó la cabeza contra una roca provocándole daños cerebrales, su estado de salud es una incógnita. Pero desde el año pasado se reporta que el legendario piloto ya no está postrado en una cama y su vida no depende de una máquina. Asimismo, recientemente el exdirector de la escudería Ferrari, Jean Todt, afirmó que su amigo "no se rinde y continúa luchando", y que ve carreras de Fórmula 1 por televisión.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!