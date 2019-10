Más deuda y desempleo: las posibles consecuencias del acuerdo entre Ecuador y el FMI que ha desatado una oleada de protestas

Las medidas económicas y el paquete de reformas anunciadas esta semana por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, han desencadenado una oleada de protestas en todo el país. Como consecuencia a estas manifestaciones, el jueves, el mandatario decretó el estado de excepción durante 60 días para "garantizar la seguridad".

El paquete de ajustes de Moreno se enmarca dentro de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de más de 4.000 millones de dólares, que entró en vigencia este año. Para profundizar sobre el tema, RT conversó con el economista Gonzalo Cañete quien considera que el papel del FMI en Ecuador "no es nada novedoso".

"Lo que está haciendo el FMI es lo que ya se hizo en otras economías en los 70 y 80, que sencillamente es cambiar la estructura económica bajo una concesión de crédito", explica, mientras añade que es lo mismo que se ha hecho en otras zonas del mundo, como en Europa.

"Un país se ve en apuros financieros y lo que hacen es rescatarlo. A cambio le ponen una serie de concesiones. Va a tener que tomar una serie de medidas y la economía pasa a estar dirigida por un organismo como el FMI", comenta Cañete.

El analista resalta que el FMI interviene en países con alta necesidad de financiación. "Ahí está el truco, hace falta financiación y para concederles el dinero, se les pide que hagan una serie de reformas que van en contra de lo que probablemente a la gente de ese país le gustaría por los efectos que tiene", subraya.

Pero en el caso de Ecuador, dice, la deuda pública no llega ni al 50 %. "No es uno de los países con más deuda de América Latina. Si vamos hacia el norte, México, EE.UU., Canadá, Brasil, tienen más deuda que Ecuador. Por tanto, en este caso, la deuda no es un argumento válido para ese crédito del FMI", asevera.

Los manifestantes quieren llegar a El Palacio de Carondelet, sede del Gobierno, para reclamar por las reformas económicas anunciadas por el presidente del país, Lenín Moreno. pic.twitter.com/1olmIc1fm4 — RT en Español (@ActualidadRT) October 3, 2019

Las polémicas medidas

La medida que más impacto ha causado ha sido la retirada del subsidio estatal a la gasolina extra y ecopaís, además del diésel y su consiguiente aumento de precio, que afectará al transporte público y de mercancias. Con la medida, las gasolinas extra y ecopaís pasan de costar 1,85 dólares a 2,39 por galón; mientras, el diésel sube de 1,03 dólares a 2,29, un aumento del 123 %. El presidente propuso que los más de 1.300 millones de dólares al año que el Estado subsidiaba, se destinen a salud, educación, vivienda y seguridad social.

Además del alza de los combustibles, Moreno anunció la eliminación o reducción de aranceles para la compra de equipo, maquinaria y materia prima, tanto agrícola como industrial, y de teléfonos celulares, tabletas y computadoras.

Camiones bloquean carretera en Ecuador en protesta a medidas del Gobierno. 29 de septiembre 2019. / Daniel Tapia / Reuters

Otras de las polémicas medidas son el recorte de vacaciones de 30 a 15 días para los trabajadores del sector público, la renovación con un 20 % menos de remuneración de los contratos ocasionales y que los empleados de empresas públicas aporten mensualmente, como mínimo, un día de su salario.

Para el analista hay tres fases que son necesarias analizar de estas medidas económicas:

La retirada de subsidios al combustible.

"Los 1.300 millones de subsidios que retira y que ahorra el Gobierno de Ecuador (...) lo que hacen es que impacten en el precio del combustible en todos los bienes que vemos. El transporte se vuelve más caro, y por tanto, los productos que nos llegan al supermercado van a costar más caro y aumenta la inflación", explica.

Además, prosigue "Lenín ha anunciado como una medida positiva que no subirá los impuestos sobre el consumo. Claro que no, ya se han ahorrado esos 1.300 millones que van a producir inflación, así que sería aún más devastador subir los impuestos sobre el consumo".

Medidas de flexibilización del mercado laboral.

Según el analista, "esto sería positivo para crear empleo pero, generalmente, dado que va aumentar la inflación y que además han anunciado también un aumento de la cotización por parte de las empresas a la seguridad social de un 2 %, los costes de contratar a gente aumenta. Así que el paro aumentará sí o sí siguiendo estas medidas".

Liberalizar las importaciones.

"Esta es la clave del FMI. Se pide que se liberalicen las importaciones, justo lo contrario a lo que hace Donald Trump en EE.UU. Cuando se pide esto lo que se percibe realmente es que entren nuevos negocios en Ecuador, por tanto, las directrices que sigue el FMI van enfocadas siempre a generar nuevos mercados de explotación, nuevos negocios", afirma el experto.

"La población de Ecuador en un futuro, muy probablemente, tendrá mayores bienes y servicios. Será una economía aparentemente más rica, pero también seguirá el patrón de las economías occidentales y, por naturaleza, estará más endeudada como lo está la economía occidental europea o estadounidense, que es alto consumo en base al crédito y a la deuda", concluye.