Advierten que el "apocalipsis de los insectos" afectaría a todo el planeta

Un informe realizado por un eminente ecologista británico advirtió sobre el "inadvertido apocalipsis de los insectos", que podría tener graves consecuencias para los humanos y para todo el planeta. Según se indica, desde la década de 1970 la destrucción de los ambientes naturales y el creciente uso de pesticidas provocaron que 40 % del millón de especies de insectos conocidas estén en riesgo de extinción.

Sobre la situación del Reino Unido, el profesor Dave Goulson, de la Universidad de Sussex (Reino Unido), alertó sobre este riesgo, pero también aseguró que la tendencia se puede revertir.

En cuanto a las especies extintas, detalló que en el último siglo desaparecieron 23 tipos de abejas y avispas, lo que se contrapone con uno de los principales causantes de su declive, como son los pesticidas, cuyo uso se duplicó en los últimos 25 años.

La caída de las poblaciones de insectos tiene sus repercusiones en otras especies: entre 1967 y 2016, la población de pájaros cazadores de moscas en el Reino Unido cayó 93 %, informa The Guardian.

"No podemos estar seguros, pero en términos de números, es posible que hayamos perdido el 50 % o más de nuestros insectos desde 1970, podría ser mucho más", expresó Goulson, quien agregó: "No lo sabemos, pero es aterrador. Si no detenemos el declive de nuestros insectos habrá profundas consecuencias para toda la vida en el planeta y para el bienestar humano".

Cómo revertir la tendencia

Según el especialista, la caída en el número de estas especies aún puede ser revertida, en especial, controlando el uso de insecticidas y reconvirtiendo jardines y parques.

En ese sentido, aclaró que "el mayor desafío es la agricultura", ya que "el 70 % de Gran Bretaña son tierras cultivables". "No importa cuántos jardines hagamos amigables para la vida silvestre, si el 70 % del campo permanece hostil a la vida, entonces no vamos a revertir el declive de los insectos", aseguró Goulson.

Por último, señaló que el Brexit representa una oportunidad para hacer cambios a gran escala, ya que representa una "oportunidad potencial para revisar completamente" el sistema agrícola.