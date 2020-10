López Obrador insiste en que España ofrezca una disculpa a los pueblos originarios por la Conquista

El mandatario apuntó que se debe hacer el compromiso de la no repetición, para que nunca más "se vuelvan a cometer atrocidades para el saqueo".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió este lunes 12 de octubre que España debe pedir disculpas a las poblaciones indígenas por los agravios cometidos durante la Conquista, entre 1519 y 1521.

Mientras que en España hay Fiesta Nacional por el Día de la Hispanidad —que conmemora la llegada de Cristobal Colón a América, el 12 de octubre de 1492—, el mandatario señaló que en México no se celebra esta fecha. "Me tocó estar un 12 de octubre en Madrid y hubo una ceremonia, salió el rey y el presidente [...] Entonces, allá sí conmemoran esta fecha, aquí ya no, pero sí es importante que se conozca lo que sucedió", dijo.

En cambio, el jefe del Ejecutivo reiteró su propuesta de que se ofrezca "disculpas a los pueblos originarios para lograr la reconciliación".

López Obrador señaló que se malinterpretaron las cartas que envió en marzo de 2019 al rey Felipe VI de España y al papa Francisco, en donde les exigió una disculpa por los abusos y agravios cometidos contra los pueblos originarios durante la Conquista.

"Ojalá se vuelva a analizar para que el año próximo se lleven a cabo estas ceremonias para ofrecer disculpa a los pueblos originarios y hacer el compromiso de la no repetición, que nunca, jamás se vuelvan a cometer atrocidades para el saqueo", aseveró este lunes López Obrador durante su habitual conferencia matutina.

"No al colonialismo, no al sometimiento, no a la negación de otras culturas con propósitos de dominio, porque lo que se hizo fue negar las culturas y las civilizaciones que existían en América, catalogando todo como barbarie, como salvajismo", agregó el mandatario mexicano.

El pasado 2 de octubre, López Obrador envió una carta al papa Francisco, insistiendo en que "la Iglesia católica, la Monarquía española y el Estado mexicano deben ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios que padecieron de las más oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos", desde la Conquista hasta el pasado reciente.

Retiro de un monumento a Colón

El jefe del Ejecutivo también hizo referencia al retiro el pasado fin de semana de la estatua de Cristobal Colón sobre Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, después de la polémica generada por una convocatoria en redes sociales que hacía un llamado a retirar todos los monumentos que simbolizan el colonialismo.

López Obrador confirmó que el Gobierno de Ciudad de México retiró la estatua "para restaurarla" y pidió no caer en "malos entendidos".