Empleados extranjeros de RT reciben una segunda inyección como parte de los ensayos de la vacuna rusa Sputnik V

Un trabajador de RT en Español, Carlos Moraga, así como dos empleados de la redacción árabe de esta cadena, Mussus Yasmin y Mohammad Mustafa Saleh, han recibido este sábado una segunda inyección de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V en el marco de la tercera fase los ensayos clínicos.

A los tres empleados se les suministró la primera dosis de la vacuna a finales de septiembre, siendo los primeros extranjeros que participaban en el proceso de la vacunación.

Tras la primera inyección, Moraga explicaba que todavía no había experimentado ningún síntoma adverso, como sí habían tenido otros participantes, bien porque todavía era pronto o porque existe la posibilidad de que le hayan suministrado placebo. Alrededor del 30 % de las personas que colaboran desinteresadamente con esta investigación no recibirán una toma de la vacuna, sino que servirán como grupo de control para comparar los resultados.

"Espero que no lo sea. Me gustaría pensar que lo que me han puesto es la vacuna y que de todo esto se va a sacar información útil para llegar a una solución a todo lo que estamos pasando", apuntaba.

Antes de ser admitidos para los ensayos, los candidatos tuvieron que someterse a unas pruebas médicas para descartar alergias fuertes o determinadas enfermedades crónicas. Por otro lado, también se ha tenido que comprobar que no han padecido covid-19.

El proceso de captación de voluntarios fue abierto por el Ayuntamiento de Moscú y recibió una respuesta masiva con más de 60.000 solicitudes. En un primer lugar estaban llamados los moscovitas y después se abrió al resto de ciudadanos rusos, para, posteriormente, incluir también a extranjeros.

El 9 de septiembre comenzó la tercera fase de los ensayos clínicos de Sputnik V con la participación de 40.000 personas. Sputnik V, la primera vacuna contra el coronavirus del mundo, fue desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú. El fármaco fue registrado el pasado 11 de agosto en pleno cumplimiento de las normas internacionales.

Sputnik V está concebida como una vacuna en dos fases, lo que se conoce como 'prime-boost', es decir, que necesita de dos dosis para conseguir toda su eficacia. Con la primera toma se inicia la respuesta inmunológica y se deben desarrollar anticuerpos contra el SARS-CoV-2, y con la segunda dosis se deben potenciar sus efectos.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!