¿Nuevas políticas o repetición? La Administración de Biden frente a la llegada récord de migrantes a la frontera sur de EE.UU.

El número de migrantes y niños y adolescentes no acompañados que han ingresado a EE.UU. ha llegado a niveles récord, lo que implica el mayor reto en materia migratoria para el Gobierno del demócrata Joe Biden en menos de tres meses.

En marzo, un total de 171.000 migrantes, incluyendo 18.800 menores no acompañados, quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses, según estadística preliminar de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), difundida por The Washington Post.

En espera de ser confirmado oficialmente, la llegada a la frontera sur estadounidense de 18.800 menores no acompañados representa un incremento del 58 % respecto al mes de mayo de 2019, cuando se alcanzó el pico más alto de los últimos años, con un total de 11.861 niños y adolescentes sin la compañía de un adulto.

Asimismo, la estadística preliminar de marzo representa un importante aumento del número de migrantes que fueron detenidos en febrero (100.441) y, en el caso de los menores no acompañados, es el doble que lo registrado por las autoridades en el segundo mes de 2021, cuando se reportaron 9.457 niños y adolescentes aprehendidos sin la compañía de un adulto.

En marzo se duplicó el número de migrantes bajo custodia y se triplicó la cifra de menores no acompañados, en comparación con enero de este año, cuando se registró un total de 78.442 llegadas, de las cuales, 5.858 eran niños y adolescentes sin la compañía de un adulto.

Críticas

Con la llegada de Biden a la Presidencia, existe cierta incertidumbre sobre el rumbo que tomará la política migratoria de la Casa Blanca.

En una de sus primeras acciones, el mandatario anunció la reactivación del Programa para Menores de Centroamérica (CAM, por sus siglas en inglés), una política impulsada por Barack Obama en 2014 para reunir a los niños y adolescentes de El Salvador, Guatemala y Honduras con sus padres residentes en territorio estadounidense.

Además, suspendió el programa conocido como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), que establecía que las personas que llegaban a la frontera sur de EE.UU. y solicitaban asilo en el país norteamericano eran enviadas a México, donde debían esperar sus resoluciones migratorias.

No obstante, funcionarios de la Casa Blanca llaman a los migrantes a no realizar al viaje hacia EE.UU., mientras que Biden ha criticado abiertamente al Gobierno de México por no recibir de vuelta a las familias de migrantes que son deportadas.

De momento, el número récord de migrantes bajo custodia de las autoridades ha sido el mayor reto en materia migratoria para la Administración de Biden, ya que políticos de oposición, incluyendo el senador republicano, Ted Cruz, denunciaron las condiciones de hacinamiento en la que se encontraban cerca de 4.000 personas que fueron recluidos en una instalación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Donna (Texas), que tenía capacidad para albergar solo a 250.

En particular, el político republicano criticó las condiciones en las que se encontraban los menores migrantes en el marco de la pandemia. "En esta instalación los niños dan positivo al test de covid a una tasa de aproximadamente el 10 %", aseguró Cruz.

El pasado viernes 2 de abril, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció la apertura de una instalación temporal en Eagle Pass (Texas), cuyo propósito es ayudar a "procesar de manera segura y rápida a las personas que se encuentran bajo la custodia" de las autoridades.

"Repetición de acciones"

El Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), con sede en Washington D.C., ha apuntado que la Administración de Biden parece repetir las acciones de sus antecesores, "que tratan el problema como de corta duración", cuando en realidad, "la llegada de poblaciones vulnerables, especialmente niños y familias de Centroamérica, ha sido un desafío abrumador durante casi una década".

Sobre el número récord de migrantes en la frontera sur, el Instituto de Política Migratoria advierte en un artículo que ha creado "la percepción de una frontera fuera de control y una emergencia humanitaria desgarradora".

José Beltrán

