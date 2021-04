"No tenemos ninguna prueba de vida": La ONU, preocupada por 'la princesa cautiva' de Dubái que afirmó que su familia la mantiene como "rehén"

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha pedido a los Emiratos Árabes Unidos una "prueba de vida" de la princesa Sheikha Latifa bint Mohamed al Maktoum, hija del gobernante de Dubái y primer ministro del país, pero no ha recibido ninguna, comunicó este viernes una portavoz de la organización.

"No tenemos ninguna prueba de vida, y nos gustaría tener una, una que sea una prueba clara y convincente de que está viva", afirmó la vocera Marta Hurtado, durante una conferencia de prensa en Ginebra, informa Reuters. Además, subrayó que la "primera preocupación" del organismo es "estar seguros de que sigue viva".

Según detalló Hurtado, altos funcionarios de la ONU han solicitado una reunión con el embajador del país árabe en Ginebra en relación con la 'princesa cautiva', que en principio se ha acordado, detalló Hurtado. Agregó que también tenían previsto plantear el caso sobre el secuestro de su hermana mayor, la princesa Shamsa.

'Princesa cautiva'

La princesa Latifa denunció el pasado febrero en varias grabaciones secretas, obtenidas por medios británicos, que su familia la mantiene como "rehén" en una villa rodeada por la Policía desde el 2018, cuando intentó escapar sin éxito del país en yate. "Estoy grabando este vídeo desde un baño, porque es la única habitación con una puerta que puedo cerrar", explica la princesa. "Estoy en una villa. Me han hecho rehén y esta villa se ha convertido en una cárcel. Todas las ventanas están cerradas con rejas, no puedo abrir ninguna. No puedo salir a tomar aire fresco", comentó.

Por su parte, la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Londres aseguró, respondiendo a una solicitud de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que la princesa "está siendo atendida en casa, bajo el soporte de su familia y de médicos profesionales". "Sigue mejorando y tenemos la esperanza de que se reincorpore a la vida pública en el momento oportuno", reza el mensaje oficial al plantear que la cobertura mediática al respecto no "refleja la situación real" de la mujer.

Secuestro de la princesa Shamsa

Unos días más tarde, la Policía del condado inglés de Cambridgeshire recibió una carta escrita a mano por la princesa Latifa, en la que pide reabrir el caso sobre el secuestro de su hermana, la princesa Shamsa. Según creen las autoridades británicas, el jeque Mohamed bin Rashid al Maktum, el padre de ambas, organizó el secuestro de Shamsa en el año 2000, por entonces de 18 años.

La joven había huido de una propiedad de su padre en Longcross, condado de Surrey, y un mes más tarde fue capturada en las calles de Cambridge por agentes que respondían a su progenitor, quienes la habrían drogado para luego llevarla en helicóptero a Francia y desde allí, a bordo de un jet privado, a Dubái, donde se sospecha que permanece retenida. Desde entonces no ha vuelto a aparecer en público y su destino es incierto.