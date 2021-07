López Obrador anuncia su tercer viaje a una famosa ciudad del norte de México: ¿por qué hay polémica?

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quedó envuelto en una nueva controversia al confirmar que visitará por tercera vez Badiraguato, una ciudad del estado de Sinaloa que se hizo famosa por ser la tierra natal de algunos de los principales narcotraficantes del país, desde Joaquín 'el Chapo' Guzmán, quien hoy está preso en EE.UU., hasta los prófugos Ismael 'el Mayo' Zambada y Rafael Caro Quintero.

De acuerdo con la agenda oficial, López Obrador llegará a Sinaloa el jueves por la noche y a la mañana siguiente ofrecerá en la ciudad de Culiacán su tradicional conferencia de prensa.

Después se dirigirá a Badiraguato para supervisar las obras de una carretera y más tarde continuará su gira en Durango, en donde inaugurará instalaciones de la Guardia Nacional, el cuerpo militar que creó al principio de su mandato. Ahí permanecerá hasta el sábado, ya que revisará los avances en la construcción de otra carretera.

Nuestro presidente muestra una vez más que las cosas se mejoran dialogando y no inventando como la oposición.El respeto debe prevalecer para poder entender y manejar cualquier conflicto.Badiraguato es también México, no propiedad del Chapo !!! — Consuelo Álvarez (@Consuelolvare11) July 28, 2021

El viaje presidencial culminará el domingo en el estado de Nayarit, pero los eventos serán cerrados a la prensa debido a que ese día se llevará a cabo la inédita consulta popular en la que la ciudadanía decidirá si quiere o no que se inicie un "proceso de esclarecimiento" sobre las decisiones tomadas por gobiernos anteriores, y que podría culminar en juicios contra los expresidentes.

Críticas

La atención de la gira está centrada en Badiraguato, ya que la oposición impugna que López Obrador visite –por tercera vez, en sus dos años y medio como presidente– un territorio controlado desde hace décadas por el narcotráfico y cuna del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más importantes de todo el mundo.

López Obrador viajó por primera vez en febrero de 2019, apenas dos meses después de haber asumido el Gobierno, para poner en marcha 'Sembrando vida', un programa que impulsa la siembra de árboles con fines ambientales y de combate a la pobreza, ya que se contrata a trabajadores de zonas rurales más desfavorecidas.

Los reclamos y las suspicacias se deben a que, en su segunda visita, que concretó el 29 de marzo del año pasado, saludó de mano a Consuelo Loera Guzmán, la madre del 'Chapo', quien llegó a uno de los eventos que encabezaba el presidente en la localidad La Tuna.

El presidente @lopezobrador_ saludó de mano a la madre de Joaquín “El Chapo Guzmán, Consuelo Loera, durante su gira por la comunidad de Badiraguato, en Sinaloa 👉🏼 Nota: https://t.co/q07ke4dcA8pic.twitter.com/OPFq6vcM0O — Proceso (@proceso) March 30, 2020

El video del encuentro provocó una fuerte polémica, ya que hacía apenas cinco meses se había llevado a cabo un operativo en Culiacán en el que fue detenido Ovidio Guzmán, el hijo del capo máximo del Cártel de Sinaloa, pero después las autoridades decidieron liberarlo para evitar un derramamiento de sangre en el Estado.

En el breve diálogo que sostuvieron, López Obrador le dijo a la mamá del 'Chapo' que ya había recibido la carta que le había enviado y en la que le pedía ayuda para que el capo cumpliera su condena en México, no en EE. UU., y que a ella se le permitiera tener una visa humanitaria para visitarlo en la prisión en la que cumple cadena perpetua.

López Obrador lamentó en ese momento "el escándalo" que desató su gesto con Loera Guzmán ya que, dijo, era una señora mayor a la que no le podía negar el saludo.

"Fui a la construcción de la supervisión de un camino que estamos construyendo de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, es un camino importantísimo que va a atravesar la Sierra Madre Occidental, va a beneficiar 100 comunidades marginadas. El camino está en construcción, adelante de un poblado que se llama La Tuna. Y ahí vive la señora", explicó al dar pormenores de un encuentro al que le restó importancia.

"Me dijeron que ella estaba ahí y que quería saludarme. Me bajé de la camioneta y la saludé. Es una señora de 92 años. Ya dije: la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todos mis respetos, independientemente de quien sea su hijo", agregó.

Las críticas estallaron, ya que los opositores acusaron al presidente de tratar con una deferencia especial a la familia del 'Chapo', lo que él negó.