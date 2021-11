"¿Podría venir de forma extraterrestre?": la jefa de inteligencia de EE.UU. admite que "hay algo más que simplemente no comprendemos" sobre los ovnis

Avril Haines siguió la línea de un reporte publicado por su oficina en junio en el que los analistas no lograron determinar la naturaleza de más de un centenar de fenómenos aéreos no identificados.

La directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., Avril Haines, comentó este miércoles el tema de los avistamientos de objetos voladores no identificados, admitiendo que los analistas de las agencias bajo su mando no consiguen entender del todo la naturaleza de muchos de estos fenómenos percibidos por los militares del país.

"Siempre está la pregunta de ¿hay algo más que simplemente no comprendemos, que podría venir de forma extraterrestre?", afirmó la alta funcionaria durante el evento 'Our Future in Space' (Nuestro futuro en el espacio), celebrado en la catedral nacional de Washington.

Haines fue preguntada sobre posibles indicios de vida alienígena en relación al informe sobre avistamientos de ovnis o fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) publicado por su oficina en junio.

En ese documento, los expertos analizaron 144 incidentes inexplicables presenciados por personal militar estadounidense entre 2004 y 2021 y lo único que pudieron concluir es que en la mayoría de los casos se trató de "objetos físicos", ya que fueron registrados por sensores y radares infrarrojos y electro-ópticos, además de por percepción visual. Sin embargo, no lograron determinar la naturaleza de los fenómenos.

La jefa de inteligencia siguió esta línea durante su discurso. "Estábamos bastante seguros de que no íbamos a llegar a describir cada uno de estos [reportes de UAP] en las distintas categorías que identificamos, porque francamente no fuimos capaces de entenderlo todo", señaló.

Asimismo, Haines lamentó la falta de "una forma consistente de comunicar" la información relativa a este tipo de avistamientos y apuntó a la necesidad de mejorar la recopilación de los datos provenientes de los sensores que la inteligencia tiene a su disposición, así como profundizar en el análisis del material recolectado.

Por otra parte, la funcionaria acentuó que en relación al tema de los UAP, "las principales cuestiones que han preocupado al Congreso y a otros son la seguridad de los vuelos y los problemas de contrainteligencia".