Donbass denuncia que unos 120.000 soldados ucranianos se han acumulado cerca de la línea de contacto de la región

El líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), Denís Pushilin, reveló este sábado que un gran número de militares ucranianos se han acumulado en la región. Así lo afirmó durante una entrevista en el canal de YouTube Soloviev Live.

Según Pushilin, actualmente, unos 120.000 soldados ucranianos se observan cerca de la línea de contacto de la región de Donbass, en el este de Ucrania. "Esto es lo que vemos, y los que no entran en los cambios cuantitativos rotativos, es decir, la cifra estable que vemos desde hace tres meses y medio", aseveró, precisando que los militares se encuentran a aproximadamente 100 kilómetros de la frontera con Rusia.

El jefe de Estado de RPD explicó que la acumulación de los militares y armamentos ucranianos cerca de la línea de contacto no se debe a los intentos de Ucrania de protegerse contra una "invasión" rusa, sino que permite "atacar las repúblicas de Donbass en cualquier momento".

Al abordar el tema de la presencia de empresas militares privadas extranjeras en la región, Pushilin afirmó que la república ha recibido información de su posible presencia cerca de la línea de contacto, pero todavía no se ha confirmado oficialmente. "Los servicios de inteligencia están haciendo esta afirmación, pero hasta ahora con mucha cautela. Digamos que no tengo el 100 % de confirmación de dicha información, es decir, e información cuantitativa", detalló.

Asimismo, Pushilin descartó los señalamientos de medios occidentales de que Donbass está preparando una ofensiva hacia el lado ucraniano. "No importa lo que se diga, en contra de la histeria de los medios de comunicación occidentales, todavía no nos estamos preparando para pasar a la ofensiva", señaló el líder de la República Popular de Donetsk, quien destacó que la región está preparada para un posible ataque por parte de Ucrania. "Estamos listos y comprobamos periódicamente la coherencia de nuestras unidades, los servicios de emergencia", agregó.

Anteriormente, los representantes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk denunciaron que, últimamente, en la línea de contacto de Donbass se han intensificado los disparos por parte del Ejército ucraniano.

Las declaraciones de Pushilin se producen en medio de una ola de señalamientos de Kiev y Occidente de una posible "invasión" de Rusia a Ucrania, los mismos que han aumentado a partir de noviembre, después de que varios medios publicaran los supuestos planes para tal operativo. Sin embargo, Moscú ha tachado repetidamente las acusaciones como falsas e infundadas.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, indicó este viernes que su país no ha amenazado nunca al pueblo ucraniano. "Me gustaría recordar una vez más a quienes analizan nuestra postura que Rusia no ha amenazado nunca, en ningún lugar, ni una sola vez al pueblo ucraniano", reiteró.