The Washington Post: EE.UU. elabora una guía para el intercambio de datos de inteligencia con Ucrania

Aunque EE.UU. sigue proporcionando información a Ucrania para ayudarla en el campo de combate, el país norteamericano ha elaborado una guía de intercambio de datos de inteligencia con Kiev que está "calibrada" para evitar una mayor escalada de tensiones con Rusia, informó este miércoles The Washington Post, citando a funcionarios estadounidenses al tanto del asunto.

Según el diario, las reglas prohíben compartir con Ucrania dos tipos de datos. Así, la primera restricción es que EE.UU. "no puede proporcionar información detallada que ayude a Ucrania a matar a los líderes rusos como los más altos cargos militares o los ministros". En concreto, esto se aplica al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, o al jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov.

La prohibición no se extiende a los oficiales militares rusos, incluidos generales. Sin embargo, un alto funcionario de Defensa precisó al periódico que EE.UU. decidió no aportar datos sobre la ubicación de los generales rusos en Ucrania, señalando que el país "no está ayudando activamente a matar generales de ningún tipo".

La segunda categoría de datos que no se puede compartir comprende cualquier información que ayude a Kiev a lanzar ataques contra objetivos rusos fuera de sus propias fronteras. Esta restricción pretende evitar que Washington "se convierta en parte de los ataques que Ucrania pueda lanzar dentro de Rusia", destacó el diario.

Al respecto, el secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó a finales del mes pasado que Kiev debe decidir por sí mismo si quiere trasladar las acciones combativas al territorio ruso. "En mi opinión es vital que hagan lo necesario para defenderse de la agresión. Y la elección de la táctica en este caso es su propia decisión", dijo.

Últimamente, se han reportado múltiples ataques ucranianos en las provincias fronterizas de Rusia. Este miércoles se confirmó la primera víctima mortal en territorio ruso tras una ofensiva ucraniana contra el pueblo de Soloji, en la región de Bélgorod, mientras siete personas resultaron heridas.

Otras reglas de intercambio

Aparte de las categorías de información que no se pueden compartir, EE.UU. no aporta lo que las fuentes del diario norteamericano califican como "información sobre objetivos". Esto significa que Washington no dirá a Kiev si ha localizado a un general ruso en un lugar específico.

No obstante, sí proporcionará datos sobre la ubicación de las instalaciones de mando y control, donde oficiales superiores suelen estar presentes. Los informantes aclararon que si Ucrania decidiera lanzar ataques contra este tipo de instalación y matara a un general ruso, técnicamente EE.UU no se habría involucrado.

A nivel general, la inteligencia de EE.UU. facilita a Ucrania datos sobre la ubicación y los movimientos de las tropas rusas en tiempo real. Esto incluye imágenes por satélite e información obtenida de fuentes confidenciales, según confirmaron al medio funcionarios estadounidenses y ucranianos. "La inteligencia es muy buena. Nos dice dónde están los rusos para que podamos atacarlos", cita The Washington Post las palabras de un informante ucraniano.

Por otra parte, el artículo aborda el papel de EE.UU. en el supuesto ataque contra el crucero portamisiles Moskva. Los funcionarios consultados aseguraron al periódico que la inteligencia estadounidense "ayudó a confirmar" la identidad del buque insignia de la Flota rusa del mar Negro a los ucranianos, lo que llevó a la decisión de usar dos misiles Neptuno contra la embarcación.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó el pasado 14 de abril que el crucero se hundió en el mar tormentoso tras resultar seriamente dañado a causa de un incendio que provocó la detonación de su munición.