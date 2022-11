The Grayzone denuncia planes de Inteligencia militar británica para perpetrar ataques en Crimea

Max Blumenthal, editor del medio de periodismo de investigación The Grayzone, comentó en una entrevista para RT la obtención de documentos secretos que demostrarían la cooperación militar entre la Inteligencia británica y el Ejército ucraniano.

Los documentos obtenidos por The Grayzone "revelan los planes de una célula de miembros de la Inteligencia militar británica para organizar y entrenar un Ejército 'partisano' ucraniano encubierto con instrucciones explícitas para atacar objetivos rusos en Crimea", según el portal.

"Obtuvimos documentos que describían un plan de ataque contra el puente de Crimea un mes antes del atentado. Verificamos los metadatos de todos esos documentos y llamamos a su autor, Guy Ward, que es oficial de la Inteligencia británica", dijo Blumenthal, destacando que habló con Ward "personalmente y este no negó haber escrito el documento".

Al mismo tiempo, hizo hincapié en que no habían visto "ninguna reacción oficial por parte de Reino Unido ante estos documentos". "The Grayzone no puede verificar si los efectivos de la Inteligencia británica responsables de su elaboración estuvieron directamente involucrados en algún ataque subversivo de Ucrania. Lo único que podemos decir es que el plan de los ataques y la creación de un ejército terrorista secreto en Ucrania refleja las tácticas que hemos visto empleadas en Crimea", indicó.

Blumental declaró que The Grayzone es "uno de los pocos medios en inglés ubicados en EE.UU. que informó que el Gobierno ucraniano tiene una lista de asesinatos que contiene los nombres de más de 400 periodistas".

Al mismo tiempo, el periodista denunció la campaña de presión que Ucrania realiza contra los medios libres. "Ahora vemos que la guerra de Kiev contra el intercambio libre de ideas avanza hacia el corazón de Europa occidental con la campaña personal de cabildeo de la primera dama de Ucrania, Yelena Zelenskaya, que intenta prohibir que The Grayzone acceda a una importante conferencia tecnológica en Lisboa", destacó.

A mediados de octubre, The Grayzone reportó, citando documentos y correspondencia interna, que los servicios de Inteligencia británicos crearon en la primavera de 2022 un plan de destrucción del puente de Crimea. El medio tuvo acceso a una presentación preparada para altos cargos de la Inteligencia británica en abril de este año en la que se esboza un plan para volar el puente de Crimea utilizando soldados ucranianos especialmente entrenados.

"El evidente interés del Reino Unido en planificar un ataque de este tipo subraya la profunda implicación de las potencias de la OTAN" en el conflicto en Ucrania, señaló The Grayzone.

El pasado 8 de octubre, un vehículo de carga explotó en la parte automovilística del puente de Crimea, que conecta la península homónima con la Rusia continental, dejando cuatro víctimas mortales. Como resultado colapsaron parcialmente dos tramos de carretera del puente.