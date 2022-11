Erdogan: "Occidente, especialmente EE.UU., está atacando a Rusia casi sin límites"

Rusia tiene que hacer frente a constantes ataques por parte de Occidente, lo que dificulta la diplomacia e impide el diálogo de la paz, afirmó el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Al ser cuestionado sobre su evaluación de la decisión del presidente ruso Vladímir Putin de no participar en la cumbre del G20 en Indonesia la próxima semana, el líder turco señaló que no es una situación sencilla y que "Rusia no es un Estado ordinario, es un Estado poderoso".

"Occidente, especialmente Estados Unidos, está atacando a Rusia casi sin límites. Frente a todo esto, por supuesto, Rusia está oponiendo resistencia en este momento", comentó Erdogan a los periodistas al regresar de la IX Cumbre de la Organización de Estados Túrquicos en Samarcanda (Uzbekistán).

En este sentido, el mandatario declaró que está estudiando cómo se puede entablar un proceso de paz entre Kiev y Moscú, mencionando que, gracias a la mediación de Turquía y la ONU, se logró abrir el corredor de exportación de cereales ucranianos en el mar Negro.

"Nos preguntamos cómo podemos abrir un corredor de paz desde aquí —ya hay un ejemplo del corredor de granos—, estamos tratando de conseguirlo", afirmó.

Erdogan señaló que no bastará solo la disposición de Putin al respecto. "También nos reuniremos con el señor [Vladímir] Zelenski para saber qué piensan ahí, cómo ven tal cosa, y por supuesto tendremos su opinión. Y buscaremos la manera de ver si esta mediación nos lleva a la paz", explicó.

Por ahora, sostuvo, lo más importante es "hacer funcionar este corredor de cereales con seriedad, y de igual manera con el amoníaco y los fertilizantes".

El 19 de noviembre, expira el plazo acordado para la operación del corredor de granos. En cuanto a eso, Erdogan mencionó que "sería un error establecer un límite de tiempo" semejante, de cuatro meses.

"Por otro lado, en mi opinión, hay que trazar bien los límites de esta labor y trabajarla bien", afirmó, apoyando las palabras del presidente ruso de que este paso debe darse por el bien de los países africanos.

"Porque [Putin] dijo: 'Íbamos a hacerlo así, pero no funcionó de tal manera, [la carga] se dirige a los países europeos'. Y el hecho de ir hacia los países europeos afectó negativamente su enfoque de esta cuestión", resaltó.