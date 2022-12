Menos de la mitad de los republicanos de la Cámara de Representantes de EE.UU. escucharon a Zelenski

Menos de la mitad de los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes asistió este miércoles al discurso del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, en el Congreso de EE.UU., informa The Hill.

Según el diario, solo 86 de los 213 republicanos miembros de la Cámara Baja estuvieron presentes. Muchos de los congresistas del Partido Republicano estaban más preocupados por la tormenta de invierno que podría imposibilitar los viajes por las celebraciones de Navidad.

Algunos legisladores de ese movimiento político consideran que Zelenski no debería haber hablado desde el estrado del Congreso porque eso demuestra que EE.UU. está a favor de la expansión del conflicto. Otros, en cambio, manifestaron que no apoyarán más ayudas económicas para Ucrania hasta que no se haya realizado una "auditoría completa" sobre adónde fueron a parar los fondos aprobados hasta ahora.

"Teatro orquestado" por demócratas

Durante su intervención, Zelenski dijo que el dinero de los contribuyentes estadounidenses "no es caridad", sino una "inversión en la seguridad y la democracia global", y que los fondos se están manejando de la "manera más responsable".

Según el legislador Chip Roy, el discurso del presidente ucraniano forma parte del "teatro orquestado" por los salientes dirigentes demócratas del Senado, en un intento por aprobar antes de fin de año un nuevo paquete de asistencia militar para Kiev por un valor que alcanza los 47.000 millones de dólares.