Ministro de Exteriores serbio tacha de fraude el acuerdo sobre la mejora de las relaciones con Kosovo y los acuerdos de Minsk

Ivica Dacic dijo que Serbia "no estaba muy contenta con el acuerdo de Bruselas" y señaló que su participación "fue un gesto de buena voluntad de Belgrado".

El ministro de Asuntos Exteriores serbio, Ivica Dacic, tras reunirse con el asesor del Departamento de Estado de EE.UU., Derek Chollet, declaró a Prva TV este viernes que tanto el acuerdo de Bruselas entre Belgrado y Kosovo, como los acuerdos de Minsk alcanzados para resolver la situación en Donbass fueron un fraude.

Comentando el pacto de Bruselas para mejorar las relaciones entre Belgrado y Pristina, Dacic declaró que este acuerdo "más tarde resultó ser una gran mentira, al igual que los acuerdos de Minsk". El ministro agregó que Serbia "no estaba muy contenta con el acuerdo de Bruselas" y señaló que su participación "fue un gesto de buena voluntad de Belgrado".

"Le dije a Chollet que no hay nadie en Serbia que acepte la independencia de Kosovo y Metojia", afirmó Dacic. Sin embargo, indicó que su país está dispuesto al diálogo con la autoproclamada república, pero teniendo en cuenta las líneas rojas que ya están definidas. "No habrá nuevas negociaciones sobre lo acordado, ni sobre la Comunidad de Municipios Serbios. No hay reconocimiento de Kosovo y Metojia ni consentimiento para que se convierta en miembro de la ONU. Debe garantizarse la seguridad de los serbios de Kosovo y Metojia", subrayó.

Al mismo tiempo, el ministro señaló que es una buena señal que "un alto funcionario estadounidense dijera que [la creación de] la Comunidad de Municipios Serbios es responsabilidad de Pristina".

Dacic se reunió con Chollet este jueves para discutir la situación alrededor de Kosovo, donde las tensiones se intensificaron en diciembre de 2022 tras el despliegue de la Policía kosovar en zonas pobladas mayormente por habitantes de etnia serbia, lo que fue calificado por Belgrado de abuso a los serbios.

Según el acuerdo de Bruselas, negociado bajo los auspicios de la Unión Europea, en Kosovo se debía crear un órgano de autogestión de los serbios que viven en el territorio de la república autoproclamada, la llamada Comunidad de Municipios Serbios. Al respecto, desde Belgrado afirmaron haber cumplido su parte del pacto, mientras que Pristina suspendió el proyecto de la creación del órgano.