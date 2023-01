Irán obtiene "información valiosa" sobre los drones usados en el ataque en Isfahán

El análisis de uno de los aviones no tripulados que fueron derribados, y su comparación con las muestras existentes, han permitido identificar con precisión a su fabricante y "revelado pistas importantes".

Irán ha obtenido "información valiosa" para las instituciones de seguridad sobre los drones usados en el ataque contra un complejo del Ministerio de Defensa del país, situado en la provincia de Isfahán, que ocurrió en la noche del pasado viernes, informa en exclusiva NourNews.

El análisis de los componentes del cuerpo, los motores, la fuente de alimentación y el sistema de navegación de uno de los aviones no tripulados que fueron derribados por las unidades de defensa, y su comparación con las muestras existentes, han permitido identificar con precisión a su fabricante y "revelado pistas importantes".

Probabilidad de actos de sabotaje

El medio iraní señala que la información a la que ha tenido acceso indica que, debido al dominio técnico por parte de los organismos pertinentes y también al despliegue de sistemas electrónicos avanzados en los lugares donde podrían producirse actos de sabotaje de esa índole, se han reducido al mínimo las probabilidades de éxito de tales agresiones.

El ataque, que se produjo en un centro de producción de municiones del Ministerio de Defensa iraní, no dejó víctimas y, aunque "causó daños menores en el techo" de la instalación, no interrumpió el funcionamiento del complejo. De momento, Teherán no ha atribuido la responsabilidad a ningún Estado o grupo terrorista.

Entretanto, Al Arabiya, que cita fuentes estadounidenses, informó que la Fuerza Aérea de EE.UU. y de "un país más" participaron en el ataque contra un depósito de misiles balísticos en Irán esa misma noche. Por su parte, The Wall Street Journal alude a fuentes familiarizadas con el asunto para reportar que Israel realizó "un ataque clandestino con drones" contra un complejo de defensa de la nación persa.