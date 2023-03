EE.UU. critica a Xi por no haber visitado Ucrania y niega que China sea "imparcial" en el conflicto

Washington tiene dudas de la imparcialidad de Pekín en el conflicto ucraniano, afirmó este martes el coordinador para Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

El funcionario señaló que China no ha condenado la operación militar rusa y no ha dejado de comprar recursos energéticos a Rusia. "El presidente Xi [Jinping] creyó oportuno volar hasta Moscú, no ha hablado con el presidente [Vladímir] Zelenski ni una vez, no ha visitado Ucrania", criticó Kirby, agregando que las autoridades del país asiático "siguen repitiendo como loros" la postura de Moscú.

El portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, reaccionó este miércoles a las declaraciones de Kirby. "Nos gustaría destacar que China no es la que que creó la crisis ucraniana ni una de las partes de la crisis, y menos aún China ha suministrado armas a ninguna de las partes del conflicto", manifestó. Añadió que Pekín no tiene una "agenda egoísta" y no agrava la situación, sino que, por el contrario, realiza "esfuerzos activos para resolver la crisis mediante el diálogo y la negociación".

"EE.UU. dice que la postura de China no puede considerarse como imparcial. ¿Significa eso que suministrar armas al conflicto tiene que considerarse como imparcial? ¿Significa eso que provocar una escalada de la crisis tiene que considerarse como imparcial? ¿Significa eso que permitir que la crisis se extienda al resto del mundo tiene que considerarse como imparcial?", planteó el vocero.

Previamente, el lunes, Kirby declaró que EE.UU. "está preocupado" por la probabilidad de que el presidente chino, Xi Jinping, reitere la petición de un alto el fuego en Ucrania durante su visita a Moscú. Además, destacó que Washington se opone a un cese al fuego y a cualquier iniciativa de paz que puedan promover los mandatarios de China y Rusia.