Reino Unido podría perder su estatus de gran potencia de la OTAN, dice un alto militar británico

El Reino Unido corre el riesgo de perder su estatus de gran potencia de la OTAN debido a su reducido Ejército, advirtió el general Tim Radford, el vice comandante supremo aliado en Europa, en una entrevista con The Telegraph publicada este martes.

En la última década, el número de soldados regulares del Ejército británico descendió de 97.000 a 76.000 y se reducirá aún más, hasta alcanzar los 73.000, escribe el periódico.

Radford subrayó que el Ejército del Reino Unido es "demasiado pequeño". "Sí que necesitamos crecer", declaró y agregó que la situación de influencia del país, por la que "luchó duramente" el comandante de la Segunda Guerra Mundial, el general Bernard Montgomery, corre el riesgo de perderse.

"Estamos en una posición afortunada. Tenemos una posición de influencia en toda la OTAN. Me preocupa que si no invertimos y no construimos nuestra base industrial y no lideramos como deberíamos, podríamos perder esa posición", afirmó el alto mando militar.

"Creo que despertamos un poco después de lo de Ucrania, pero debemos tener un enfoque doble", destacó Radford. Según el general, hay que "mantenerse a la vanguardia de la innovación y la tecnología", pero al mismo tiempo este potencial debe "ser apuntalado con un duro poder de lucha".

"Si alguien viene hacia ti con un tanque, no puedes alejarlo con un ciber. No puedes cruzar un puente con un ciber. Tiene que haber un equilibrio", aseveró.

En enero, el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, había reconocido que el Ejército británico "se ha quedado atrás" respecto a otros países con los que se puede cotejar, por lo que "necesita inversiones".

Asimismo, The Times reportó, remitiéndose a un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, que el Reino Unido podría perder el estatus de primera potencia militar de la OTAN en Europa en favor de Francia. Según el informe, las Fuerzas Armadas francesas tienen una ventaja significativa sobre sus aliados británicos en lo que se refiere a aviones de combate y fragatas.