"Tratan de silenciarme": Roger Waters reacciona a las cancelaciones en hoteles de Argentina y Uruguay

El músico británico Roger Waters denunció que "el 'lobby' israelí" está tratando de "silenciarlo" por su posición de repudio al Gobierno de ese país, en el marco del conflicto con Palestina en la Franja de Gaza.

El cofundador y exvocalista de la banda de rock Pink Floyd acaba de ser rechazado en hoteles de Buenos Aires, Argentina, y Montevideo, Uruguay, donde tiene programados conciertos para los próximos días. Y no tiene dudas que es en represalia por su llamado a que "se detenga el genocidio en Gaza", como ha expresado en sus redes sociales.

En una entrevista publicada este miércoles por el diario argentino Página/12, el artista dijo que está "furioso" con la situación porque no tiene "dónde parar", y ha tenido que cancelar un encuentro con el expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica, a quien considera su "amigo".

FOR THE LOVE OF GOD! STOP KILLING THE CHILDREN!

"Tengo que volar allí directamente el día del show, el viernes 17. Y yo tenía una cita para cenar el 16 con Mujica. Y no puedo ir, no puedo tener mi cena con Mujica porque el 'lobby' israelí y lo que sea que se llamen a sí mismos me han cancelado", denunció desde Brasil, donde se quedó alojado forzosamente luego de una serie de espectáculos.

Por cierto, Waters comunicó que su reservación en el hotel Faena, en Buenos Aires, fue cancelada con la excusa de que la habitación estaba siendo remodelada. Ante la cancelación, el artista hizo una nueva reserva de diez habitaciones, para el período comprendido entre el 13 y 22 de noviembre, en el hotel Alvear, que también fue cancelada pocas horas después.

"Propagador del odio"

Similar situación ocurrió en Uruguay. Allí, el hotel Sofitel de la capital recibió una carta del presidente del Comité Central Israelita local, Roby Schindler, para presionar a una de sus autoridades con el objetivo de que no lo reciban. "Tal vez usted no sepa, y no lo culpo por eso, que Roger Waters es un misógino, xenofobo y antisemita, que aprovecha su fama como artista para mentir y vomitar su odio hacia Israel y todos los judíos", dice la misiva.

Y añade: "Al recibirlo, usted será, aunque no lo quiera, propagador del odio que este señor destila y estará contribuyendo a aumentar la judeofobia."

El autor de obras musicales icónicas como el mítico álbum 'The Wall' respondió a las críticas y mantuvo su pedido para que Israel no continúe con "este repugnante desenfreno genocida".

"Esta gente, los Roby Schindler de este mundo, tratan de silenciarme porque creo en los derechos humanos y ellos no. Son una sociedad colonial a la que nada detiene, ni siquiera el asesinato en masa, para proclamar su supremacía sobre otros pueblos y otras religiones", cuestionó.

El cofundador de Pink Floyd aseguró: "De algún modo estos idiotas del 'lobby' israelí consiguieron cooptar a todos los hoteles en Buenos Aires y Montevideo y organizaron este boicot extraordinario basado en mentiras maliciosas que vienen contando sobre mí".

"Detengan el genocidio ahora"

Desde San Pablo, Roger Waters rechazó las acusaciones y ratificó su repudio al Estado israelí, por estar cometiendo "una limpieza étnica" desde hace 75 años, así como el bombardeo sobre Gaza y la muerte de 4.000 niños y bebés.

"Yo sé muy bien lo que siento en el corazón, y no he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida. Lo que condeno es lo que hace el Gobierno israelí, y lo seguiré condenando porque está mal, y estuvo mal desde el comienzo. Bueno, se terminó el tiempo: ¡Detengan el genocidio ahora! Lo más fácil es señalarme como antisemita, y es porque no tienen un compás moral, no pueden tener un argumento sólido desde el lado israelí de la cuestión. Están cometiendo asesinato, están cometiendo genocidio, están oprimiendo a otro pueblo", denunció.

El músico se presentará el 17 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, y el 21 y 22 de noviembre en el estadio de River Plate, en Buenos Aires.

