La polémica (o acuerdo) de Noboa y Leonidas Iza por subsidios a combustibles en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, parece querer darle continuidad a la confrontación que tuvo su antecesor, Guillermo Lasso, con el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, aunque a su vez parece haber una confusión en los dichos desde ambas partes.

Actualmente, en el país suramericano hay un debate en torno a un proyecto de ley que envió Noboa a la Asamblea Nacional, con el cual busca un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 %, bajo el argumento de necesitar un incremento de la recaudación para "enfrentar" el declarado "conflicto armado interno" en Ecuador. Esa medida ha encontrado oposición en el Congreso y también de la Conaie.

En una de sus primeras respuestas tras la presentación del documento en el Parlamento, Iza se quejó, señalando que "mientras a los sectores más ricos se les condonan millones de dólares en deudas y son permisibles con la evasión tributaria, al pueblo le quieren subir el IVA al 15 % y eliminar los subsidios".

Se refirió así a la eliminación de los subsidios a los combustibles. Esto ya se vivió durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), cuando en 2019 el entonces mandatario tomó esa medida, provocando fuertes protestas en octubre de ese año.

Además, el tema de los combustibles también estuvo presente en las protestas de junio de 2022, durante la administración de Lasso, donde el movimiento indígena logró una reducción de sus precios, tanto en el diésel, como en el de las gasolinas extra y ecopaís, las más usadas en Ecuador.

¿Eliminación o focalización?

En esta ocasión, desde el Gobierno no han hablado, al menos no de manera formal, de la eliminación de los subsidios a los combustibles, sino de la focalización de los mismos.

La semana pasada, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, tocó el tema —que ya lo había abordado en diciembre— en conferencia de prensa. Dijo que, además del aumento del IVA al 15 %, con el que el Estado buscaría recaudar 1.306 millones de dólares anuales, el Gobierno también estudia la posibilidad de focalizar los subsidios a los combustibles.

Esto lo repitió en entrevista con Primicias, publicada también la semana pasada, donde señaló que "no hay que quitarlos", sino que "estos deben llegar a quienes más los necesitan: al transporte público, al transporte rural de carga, por ejemplo". Según el funcionario, en un año completo Ecuador gasta 3.200 millones de dólares en subsidios de todos los combustibles y podrían hacer un esquema de focalización donde solo se usen 1.000 millones de dólares y ahorrarse el resto.

Este lunes, en entrevista con Teleamazonas, Noboa habló al respecto y reiteró que buscarán focalizar los subsidios. Sin embargo, fue grosero al referirse a Iza.

"Hay que ser bastante claro y se lo digo, pues, a todos los ecuatorianos, porque sino le estamos dando gusto a Leonidas Iza para que le mienta a la gente", expresó.

Explicó que "la focalización de subsidios no afecta al pueblo" y que esta es necesaria mientras van mejorando la eficiencia energética en Ecuador, "en generación y transmisión eléctrica, asimismo como en refinamiento nacional".

"No vamos a eliminar los subsidios al pueblo, no vamos a afectar al pequeño agricultor, qué pena que estemos decepcionando a Leonidas Iza, que no va a tener ya discurso para hacer relajo", comentó.

¿De dónde salió la idea?

Sin embargo, aquí es donde llega la confusión y la rareza de esta polémica. Puesto que desde la Conaie y el mismo Iza recordaron que, en efecto, la focalización de subsidios ha sido una propuesta técnica del movimiento indígena, por lo que ambas partes estarían de acuerdo con la medida; quizás la diferencia radica en que estos sí han planteado a quién eliminar ese beneficio y a quién mantenérselo.

Según Iza, esa propuesta fue firmada e incumplida por el gobierno de Lasso, en las mesas de diálogo que se instalaron tras las movilizaciones de junio de 2022.

"Planteamos quitarlo (el subsidio) a las grandes empresas camaroneras, atuneras y mineras, pero mantenerlo para el agricultor, pymes y transporte público", compartió el líder de la Conaie en su cuenta en X.

Por su parte, la Conaie, en la misma red social, publicó que "solo eliminando el subsidio a las grandes empresas e industria camaronera, atunera y minera, se recaudarían 1.250 millones de dólares".

Por otro lado, señaló que los dichos de Noboa en la entrevista que ofreció más temprano, solo demuestran "su desconocimiento y falta de respeto por el movimiento indígena, campesino y social, que ha luchado históricamente".

"Confirma compartir y continuar con la misma receta económica fallida de su antecesor Guillermo Lasso", dice el movimiento, al tiempo que señala que el mandatario, además de "perdonar impuestos a los sectores más acaudalados para golpear el bolsillo de los pobres", se estaría "buscando un enemigo interno para limpiar sus responsabilidades frente al gobierno nacional".

