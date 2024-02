Biden comenta el reporte judicial sobre su manejo de documentos clasificados

El presidente de EE.UU., Joe Biden, se dirigió este jueves a la sociedad estadounidense en un discurso no anunciado. En su intervención, afirmó estar "satisfecho" con el resultado del informe del Departamento de Justicia, que decidió no presentar cargos contra él por su manejo de documentos clasificados.

El reporte, que pone fin a un año de pesquisa, concluyó que el mandatario "retuvo y reveló intencionalmente materiales clasificados después de su vicepresidencia cuando era un ciudadano privado", pero no se justifican cargos penales. "Me complació especialmente ver que el fiscal especial dejó en claro la clara distinción y diferencia entre este caso y el caso del señor Trump", aseveró el inquilino de la Casa Blanca.

En este sentido, Biden afirmó que "hay escasez de pruebas de que retuve intencionalmente materiales clasificados relacionados con Afganistán". "La decisión de rechazar los cargos penales fue sencilla", enfatizó.

Entre las razones por las cuales se apoya la decisión de eximir de los cargos al inquilino de la Casa Blanca, se citan "limitaciones significativas" en su memoria, trayendo a cuenta su entrevista con la Oficina del fiscal especial y conversaciones grabadas con su 'escritor fantasma'. "No recordaba, ni siquiera al cabo de varios años, cuándo murió su hijo Beau", se detalla en el informe, agregando que las capacidades cognitivas son "borrosas" y "pobres".

"No es asunto tuyo"

Al respecto, Biden criticó duramente tal diagnostico. "Hay referencia de que no recuerdo cuándo murió mi hijo. ¿Cómo diablos se atreve sugerir eso? No necesito que nadie me recuerde cuándo falleció", expresó. "Francamente, cuando me hicieron esa pregunta, pensé: 'No es asunto tuyo'", manifestó, relatando que estuvo sentado "durante cinco horas durante dos días de acontecimientos que se remontan a 40 años atrás" mientras que al mismo tiempo "gestionaba una crisis internacional", en relación al recrudecimiento del conflicto palestino-israelí.

Instantes después, se enojó con los reporteros cuando le preguntaron sobre el estado de sus capacidades cognitivas. "Mi memoria... mi memoria está bien. Mi memoria... echen un vistazo a lo que he hecho desde que asumí la presidencia", enfatizó.

Cuando se le preguntó por qué pensaba que podía continuar en su puesto, respondió: "Porque soy la persona más calificada en este país para ser presidente de Estados Unidos y terminar el trabajo que comencé".

No obstante, posteriormente cometió un nuevo desliz al referirse a su homólogo egipcio, Abdelfatah el-Sisi, como el "presidente de México". "La respuesta en la Franja de Gaza ha sido exagerada. Creo que, como ustedes saben, inicialmente el presidente de México, El-Sisi, no quería abrir la puerta para permitir la entrada de material humanitario. Hablé con él, lo convencí de abrirla", comentó.

En noviembre de 2022, una decena de documentos del periodo en el que Biden fue vicepresidente, entre los años 2009 y 2017, fueron encontrados en su despacho privado en el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global, un 'think tank' inaugurado en 2018, que gestiona programas académicos y eventos sobre política exterior. Aunque el hallazgo se produjo el 2 de noviembre, unos días antes de las elecciones intermedias, solo trascendió a la prensa en enero.