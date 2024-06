Trump: Biden debe someterse a un test cognitivo y de drogas

Al presidente estadounidense, Joe Biden, se le debería probar su aptitud cognitiva y estudiar el contenido de sustancias en su sangre, expresó el domingo el expresidente Donald Trump, potencial rival del político demócrata en las elecciones de noviembre.

Hablando durante un evento de campaña en Las Vegas, el líder republicano declaró: "¿Recuerdan ustedes cuando Joe dijo que es magnífico estar en Idaho y él estaba en Iowa? Siempre hace eso. Si alguna vez hiciera eso yo, estaría acabado, dirían que es el fin de su carrera política, que tiene problemas cognitivos".

"Oh no, ya saben, tuve un segundo test. Lo aprobé, aprobé ambos, no son fáciles de aprobar", acentuó ante sus partidarios.

Trump insistió en que "Biden debería someterse a un test cognitivo" y calificó de "buena excusa" el argumento de algunos críticos sobre que "es inconstitucional".

"Debería hacerse un test cognitivo, y antes del debate dentro de dos semanas debería hacerse un test de drogas, porque estoy dispuesto a hacérmelo", anunció Trump causando aplausos y gritos de apoyo.

Biden, de 81 años, es el presidente de mayor edad en la historia de EE.UU. A menudo, el jefe de Estado se ve envuelto en situaciones incómodas, se confunde en eventos públicos y ha protagonizado numerosos tropiezos y caídas, lo que ha generado dudas entre la ciudadanía sobre su capacidad para ejercer sus funciones o de participar en las venideras presidenciales.