¿Ucrania en la OTAN?: Trump da la razón a Putin

El presidente estadounidense Joe Biden y su Administración no tienen razón al insistir que el futuro de Ucrania está en la OTAN, afirmó el jueves el expresidente Donald Trump en una entrevista concedida a All In.

"Biden estaba diciendo todas las cosas equivocadas. Y esta es una de las cosas equivocadas que estaba diciendo: 'No, Ucrania entrará en la OTAN'", señaló Trump. "Está diciendo cosas que son muy locas", agregó.

El político demócrata "estaba diciendo lo contrario de lo que, en mi opinión, tenía que decir", continuó Trump. "Cuando lo escuché hablar dije: 'Este tipo va a empezar una guerra'", notó.

"Eso fue muy provocativo y ahora lo es aún más", señaló el líder republicano. "Escucho a menudo que ahora están hablando de que Ucrania ingrese a la OTAN", aclaró.

Al mismo tiempo, Trump consideró tales declaraciones la causa real del inicio del conflicto ucraniano. "Durante 20 años escuché que, si Ucrania entra en la OTAN, será un verdadero problema para Rusia. […] Y creo que esa es realmente la razón por la que comenzó esta guerra", dijo.

"Si estuviera dirigiendo Rusia, no estaría muy feliz. Y eso siempre ha estado fuera de la mesa [de negociaciones]", argumentó el exmandatario.

Según Trump, las preocupaciones de Moscú ante el posible despliegue de fuerzas de la alianza en un país vecino son comprensibles. Para evitar una acción armada, las autoridades rusas debían haber tenido la certeza de que Ucrania "iba a seguir siendo una especie de territorio donde no existe la OTAN", opinó. "Pero no quieren tener soldados justo en su frontera. […] Siempre se ha entendido que eso era un 'no y no'", puntualizó.

Posición de Rusia

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha afirmado reiteradamente que el deseo de Kiev de ingresar al bloque era una grave amenaza a la seguridad de Rusia, junto con el engaño sistemático de Occidente de que la OTAN no se ampliaría hacia el este.

"Claro está que nos ha preocupado y sigue preocupando la perspectiva de la incorporación de Ucrania en la OTAN, porque amenazaría a nuestra seguridad y así lo dije. Pero el detonante inmediato fue la completa negativa de las autoridades de Kiev a cumplir los acuerdos de Minsk y los ataques incesantes, con numerosas víctimas, contra las entonces no reconocidas por nosotros durante ocho años repúblicas de Donbass", resaltó el lider ruso en febrero durante una entrevista.