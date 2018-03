Moscú: "Nadie puede imponer un ultimátum de 24 horas a una potencia nuclear"

María Zajárova, representante de la Cancillería rusa, ha aseverado que en Londres no cuentan con datos concretos que vinculen a Rusia con el envenenamiento del doble agente Serguéi Skripal.

"Nadie sabe nada sobre el veneno [...] ni Theresa May", afirmó Zajárova citada por RIA Novosti. "[May] no tiene hechos concretos en sus manos", señaló, agregando que no fue puesto en marcha ningún mecanismo internacional legítimo de investigación en el caso.

Nadie puede imponer un ultimátum de 24 horas a una potencia nuclear María Zajárova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia

Por su parte, la Cancillería informó al embajador de Reino Unido en Moscú sobre la "inadmisibilidad" de las declaraciones de la primera ministra Theresa May, que dio hasta este martes a Moscú para ofrecer una explicación "creíble" sobre el envenenamiento de Skripal.

"Nadie puede imponer un ultimátum de 24 horas a una potencia nuclear", acotó la portavoz, que horas atrás había calificado las acusaciones de May de "una campaña política y de información basada en la provocación" y un "espectáculo de circo".

El pasado 4 de marzo, el exagente de las Inteligencias rusa y británica Serguéi Skripal y su hija Yulia fueron envenenados deliberadamente con un agente nervioso en un centro comercial de Salisbury.