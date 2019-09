Irán: El petrolero británico Stena Impero es libre de partir tras concluir el procedimiento judicial

The British flagged tanker “Stena Impero”, pursuant to the completion of the judicial and legal process, is now free to leave.

کشتی بزرگ «‌استناایمپرو» تحت پرچم انگلیس، امروز بعد از تکمیل فرآیند قضایی و حقوقی ج.ا.ایران، از توقیف آزاد گردید. pic.twitter.com/uamezzBdoa