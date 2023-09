FT: La UE considera respaldar a sus miembros en la disputa por los cereales ucranianos

La Unión Europea estaría considerando defender a Polonia, Eslovaquia y Hungría ante la denuncia que presentó Ucrania en la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra estos países, por prohibir las importaciones de productos agrícolas ucranianos.

La Comisión Europea había exigido inicialmente a los tres Estados miembros que revocaran sus prohibiciones en concordancia con la decisión del Ejecutivo del bloque de no prorrogar el embargo sobre el suministro de cereales ucranianos, ya que a los países de la UE "no se les permite tomar medidas unilaterales sobre el comercio", recoge el Financial Times, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Sin embargo, de acuerdo con una solicitud del órgano enviada este miércoles a Varsovia, Bratislava y Budapest a la que tuvo acceso el periódico, ahora se encuentra trabajando para "coordinar" sus respuestas legales a la demanda presentada por el régimen de Kiev.

Según el documento, la institución afirmó que "como cuestión de derecho de la UE", esta será la que "actúe en estos procedimientos de la OMC iniciados contra Estados miembros". "El siguiente paso inmediato es que la comisión responda a Ucrania sobre estas solicitudes de consulta en nombre de los tres Estados miembros", agregó.

El organismo sostuvo que se encuentra "evaluando la situación [que es] jurídicamente compleja". "Estamos trabajando con los [países miembros] afectados, para encontrar una solución constructiva, por lo que no habría necesidad de seguir adelante con este caso", declaró.

Asimismo, añadió que podría iniciar sus propios procedimientos ante infracciones "para garantizar que [los Estados de la UE] cumplen con sus obligaciones según la legislación de la UE y sus compromisos en la OMC".

Mientras tanto, este jueves se dio a conocer que Kiev prometió a Bratislava que pondrá fin a todas las acciones relacionadas con la demanda, así como a las amenazas de detener las importaciones de productos agroalimentarios eslovacos. Ambos países acordaron crear un sistema de comercio de cereales basado en la expedición y el control de licencias, pero hasta que esta iniciativa no se ponga en marcha, la prohibición de importación de cereales ucranianos se mantendrá hasta finales del 2023.