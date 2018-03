Rusia: El caso Skripal es una "acción de provocación a gran escala"

Al comentar sobre el caso Skripal, el viceministro de Relaciones Exteriores ruso Serguéi Ryabkov ha señalado que Moscú espera prontas explicaciones del Gobierno británico sobre el asunto, destacando que es precisamente "Londres quien debe hacerlo y no al revés".

"Esperamos prontas explicaciones por parte de Londres sobre qué es lo que sucedió y cómo van a resolver esta situación", declaró.

El diplomático hizo hincapié en que el Reino Unido sigue negándose a colaborar con Rusia en la investigación del caso Skripal, calificando este hecho de "acción de provocación a gran escala".

Ryabkov indicó que Moscú todavía desconoce en qué estado se encuentran el exagente doble de inteligencia Serguéi Skripal y su hija Yulia, envenenados en Salisbury. "En el territorio del Reino Unido se produjo una adversidad contra una ciudadana rusa, cuyo destino desconocemos. No sabemos en qué estado se encuentra ni tampoco que le ocurrió. Igual de abierta está la cuestión de su padre", dijo.

Ryabkov ha llamado a Londres a "no llegar a extremos" y a "ser responsable de sus propias palabras" a la hora de acusar a Rusia del suceso.

El agente Novichok

Asimismo, el viceministro ruso calificó de "especulaciones" todas las declaraciones que aseguran que el Novichok, el agente nervioso con el que se produjo supuestamente el envenenamiento, provino de Rusia.

El diplomático subrayó que el Gobierno británico todavía no ha proporcionado a Moscú muestras de la sustancia con la que se produjo el ataque. "En lugar de proporcionarnos la información completa sobre de qué sustancia se trata y entregarnos una muestra –es decir, tomar el camino de cooperación bilateral o la interacción según el artículo noveno de la Convención sobre la Armas Químicas- el Reino Unido eligió un camino diferente", criticó Ryabkov.

Londres ha invitado al país a los expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas a los que, según denuncia, "está 'amansando', al parecer, activamente para que certifiquen por completo una conclusión ya formulada, según entiendo, de antemano, para reforzar todas las acusaciones extremadamente irresponsables que escuchamos en los últimos días hacia nosotros".

Serguéi Skripal en una tienda en Salisbury, Reino Unido, el 27 de febrero de 2018. / AFP

• El 4 de marzo de 2018, Serguéi Skripal, exagente doble de inteligencia, y su hija Yulia fueron envenenados con un agente nervioso en la ciudad británica de Salisbury.

• El 12 de marzo, Theresa May afirmó que era "muy probable que Rusia fuera responsable" del envenenamiento, en el que se utilizó "un agente neurotóxico de uso militar producido en Rusia" llamado Novichok. La primera ministra dio a Moscú un ultimátum de 36 horas exigiendo explicaciones.

• A continuación, Londres convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para el 14 de marzo, donde bloqueó el proyecto ruso para investigar el caso Skripal a nivel internacional.

• Por su parte, Rusia aseguró en repetidas ocasiones que no tiene "nada que ver" con el ataque y solicitó acceso a la investigación.

• Moscú no proporcionó la información exigida debido a que no había obtenido ninguna muestra del agente neurotóxico con el que se atacó a Skripal.

• Ese mismo 14 de marzo, Londres declaró a Rusia como "culpable" del incidente y decidió expulsar a 23 diplomáticos rusos de su territorio.

• En respuesta, el 17 de marzo Moscú expulsó a 23 diplomáticos británicos e inició su propia investigación del caso.