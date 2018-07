Lavrov explica a RT qué tiene que pasar en la cumbre entre Putin y Trump para que sea exitosa

En vísperas de la cumbre en Helsinki entre los presidentes de Rusia y EE.UU., el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha hablado en el programa 'Politicking' de Larry King de RT, sobre las expectativas del encuentro, así como sobre las acusaciones contra Moscú por el caso Skripal y la supuesta interferencia en las elecciones de EE.UU. o la posición de Washington sobre el gas ruso.

'Highly likely' como base de la política hacia Rusia

El jefe de la diplomacia rusa ha afirmado que Occidente basa su política hacia Rusia en suposiciones infundadas y en el llamado 'highly likely thing' ['cosa altamente probable' en inglés]", expresión utilizada por las autoridades británicas para culpar a Moscú en el caso Skripal.

"'Highly likely thing' y la afirmación de que 'no hay otra explicación creíble', se están convirtiendo en una norma sobre la que los amigos occidentales intentan sentar las bases de su política hacia Rusia", ha subrayado el canciller, en relación a las acusaciones sobre el envenenamiento del exagente ruso Serguéi Skripal y de su hija, y la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones estadounidenses de 2016.

Según Lavrov, al igual que la investigación del Senado de EE.UU. no ha presentado "ni una prueba" de que Rusia haya interferido en las presidenciales, la investigación del incidente de Salisbury "también se está desarrollando sin información transparente".

La cumbre de Helsinki

En cuanto a la reunión del 16 de julio en Helsinki de los presidentes de EE.UU. y de Rusia, el ministro ha adelantado que para Moscú un resultado exitoso de la cumbre pasaría por la reanudación "de comunicaciones normales" con Washington.

El canciller ha explicado que la mayoría de los canales de comunicación establecidos en los últimos siete o nueve años "han sido congelados", incluidos los relacionados con asuntos tan importantes contra la lucha contra el terrorismo, la energía, el tráfico de drogas, la ciberseguridad, o conflictos regionales como el de Afganistán.

"No es competencia, es pura ideología"

Por otro lado, el jefe de la diplomacia rusa lamenta que muchos en Occidente se muestren reacios a participar en una competencia justa con Rusia. En este sentido, Lavrov recordó que en la cumbre de la OTAN Trump "dijo que [Putin] es un competidor, un fuerte competidor", aunque, en realidad EE.UU. prioriza la "ideología" en sus relaciones económicas con Rusia. "Siempre he creído en la libre competencia, porque el mercado libre significa competencia justa", señal.

En particular, el canciller ha citado los llamamientos del secretario de Energía de EE.UU., Rick Perry, a detener el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 y a sancionar a los países europeos cuyas compañías participen en el mismo. Según Lavrov, si "se supone que el gas autoritario ruso es peor que el gas democrático estadounidense, entonces, lo siento mucho, pero esto no es economía, esto no es competencia, esto es pura ideología".

La "censura" hacia RT en Francia

El ministro ruso también expresó la preocupación de Moscú ante la represión occidental contra algunos medios, en particular, ante los esfuerzos en Francia por etiquetar a RT como "agente de influencia". "Si no es censura, [entonces] no sé mucho de la vida", ha declarado Lavrov.

Por su parte, King, cuyo programa de entrevistas 'Politicking' es transmitido por RT America, aseguró que "RT nunca ha interferido con este programa en absoluto, nunca nos editó, nunca nos censuró ni nada, para que conste".