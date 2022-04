Jimmy Kimmel considera que tener a Elon Musk al control de Twitter puede ser tan "peligroso" como "una sola persona a cargo de las armas nucleares"

El popular humorista y presentador estadounidense Jimmy Kimmel no está muy de acuerdo con la idea de que el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, adquiera Twitter. Así lo expresó en el más reciente episodio del podcast 'Sway', de The New York Times.

En el programa se le preguntó a Kimmel qué opinaba acerca del plan del magnate, que, según la anfitriona, Kara Swisher, ha generado una marcada división. "La gente de derecha piensa que es su salvador y la gente de izquierda que es un potencial fascista", comentó.

"Creo que es muy peligroso tener a una sola persona a cargo de eso. De la misma manera como es peligroso tener a solo una persona a cargo de las armas nucleares", respondió el también actor y guionista.

Al hablar sobre el tema, manifestó que existe "un verdadero desequilibrio" en los medios de comunicación estadounidenses en cuanto a libertad de expresión se refiere. Alegó que así como hay en la televisión "leyes de igualdad de tiempo" para otorgar la misma cantidad de minutos en pantalla a un candidato político o a otro, también deberían haberlas en Twitter y en las demás redes sociales.

"Ahora las cadenas de televisión son solo una pequeña parte de un pequeño trozo del gran pastel. Tenemos 'streaming' [transmisiones en directo] y tenemos cable, que no están sujetos a eso", dijo.

Aunque el presentador dio a entender que defiende la imparcialidad en las redes sociales, sugirió que no cualquiera debería tener acceso a ellas. Considera "cien por ciento" apropiado que Donald Trump no esté en el servicio de microblogueo. Como se sabe, la cuenta del expresidente estadounidense fue suspendida "debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia" que habrían supuesto los tuits publicados por el entonces mandatario tras los violentos incidentes del 6 de enero del año pasado, cuando sus simpatizantes asaltaron el Capitolio de EE.UU.

Elon Musk habló recientemente sobre lo que considera que debería ser la equidad en una plataforma de redes sociales. En su opinión, "las políticas de una plataforma de redes sociales son buenas si el 10 % más extremista de la izquierda y el otro tanto de la derecha están igualmente descontentos".

Previamente, Musk aseguró que su anhelo de adquirir la totalidad de Twitter, con el potencial que tiene esa plataforma, es para servir a "la libertad de expresión en todo el mundo", y por creer que ese servicio "no prosperará ni cumplirá con este imperativo social en su forma actual". Asimismo, condenó que "se promocionen o degraden tuits de manera misteriosa", argumentando que eso es algo potencialmente "peligroso".