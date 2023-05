Envían a una cárcel de hombres a exfuncionario estadounidense de género no binario por robo de equipajes

Sam Brinton, ex alto funcionario del Departamento de Energía de EE.UU., será enviado a una cárcel de hombres en Maryland mientras espera su traslado a un centro de reclusión en Virginia por cargos de robo de maletas, informa The New York Post.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación del Condado de Montgomery tiene una política de colocar a los reclusos procesados ​​en las cárceles en función de su sexo biológico, ya que "no considera que los cambios anatómicos provocados por terapia hormonal sean cambios que constituyan un cambio de sexo anatómico".

Según un ayudante del alguacil del condado, Brinton, que se encuentra en "detención preventiva" y sin derecho a fianza, debería ser alojado con la "población general" de la cárcel para hombres la próxima semana.

El acusado, de 35 años, fue arrestado en su casa la semana pasada como "prófugo de la justicia" por presuntamente robar una maleta en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington. La acusación conlleva una pena de entre uno y diez años y una multa de hasta 10.000 dólares.

El equipaje robado pertenece a la diseñadora de moda tanzana Asya Khamsin, quien denunció en marzo de 2018 la pérdida de su equipaje, que incluía vestidos exclusivos creados para un desfile de modas.

Brinton se desempeñó como subsecretario adjunto de la Oficina de Disposición de Desechos y Combustible Gastado, pero fue despedido en diciembre del año pasado después de que fuera captado en video alejándose con el equipaje de mujeres en dos ocasiones.

En abril, Brinton fue condenado a 180 días de libertad condicional y a pagar 3.670 dólares a una mujer en relación a un robo de equipaje que contenía joyas, ropa y maquillaje por un valor de alrededor de 3.050 dólares en el aeropuerto internacional Harry Reid de Las Vegas en julio de 2022.