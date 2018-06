Ibrahimovic sobre el Mundial de Rusia: "Será increíble"

El futbolista sueco visitará Rusia durante el torneo en el marco de su colaboración con uno de los patrocinadores. "Es la fiesta futbolística más grande del mundo y no me la puedo perder", asegura.

El delantero sueco de Los Angeles Galaxy (EE.UU.), Zlatan Ibrahimovic, considera que el Mundial de Rusia 2018 será "increíble". En una entrevista concedida este martes a la FIFA el futbolista ha revelado que, aunque no ha sido seleccionado para participar en el Mundial con su combinado nacional, visitará Rusia en el marco de la colaboración con uno de los patrocinadores del torneo.

Ibrahimovic espera que Rusia le traiga "impresiones inolvidables", expresa en la entrevista.

"Es [Rusia] un país grande, en el que vive mucha gente. Me alegro que el Mundial se celebre allí. Este torneo será increíble. Es la fiesta futbolística más grande del mundo y no me la puedo perder", dijo el delantero.