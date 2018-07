¿Cuánto pesa la inmigración en el éxito de Francia, Inglaterra y Bélgica en el Mundial 2018?

Las selecciones finalistas reúnen más de 30 futbolistas con doble nacionalidad, que aportan a sus triunfos gracias a que son hijos de inmigrantes.

Este martes arrancaron las semifinales del Mundial de Rusia 2018, con el enfrentamiento entre las selecciones de Francia y Bélgica, que le dio la victoria 1-0 al combinado galo. La próxima contienda, prevista para este miércoles, es la de las oncenas de Inglaterra y Croacia.

Pero lo más llamativo de estos partidos semifinales es la cantidad de jugadores con doble nacionalidad que conforman las selecciones de Francia, Bélgica e Inglaterra, donde en esa condición suman más de 30 futbolistas... gracias a que son hijos de inmigrantes.

En el combinado galo, de los 23 jugadores que lo conforman, 16 tienen un padre que nació fuera del país, y otros dos nacieron en las islas del Caribe francés, que se consideran parte de Francia.

La selección de Bélgica, que perdió el partido de este martes y buscará quedarse con el tercer lugar en el partido del próximo sábado 14 de julio, tiene 11 jugadores con al menos una figura paterna inmigrante, como los futbolistas Romelu Lukaku y Vincent Company, con padres de origen congolés.

Mientras que los ingleses cuentan con seis jugadores que tienen al menos un progenitor que emigró a Reino Unido; además de Raheem Sterling, quien nació en Jamaica.

"Un equipo diverso"

Pero ser hijo de inmigrante y estar en una selección europea no ha sido fácil para todos los jugadores de doble nacionalidad. Lukaku, en un artículo para The Players Tribune, dijo que "cuando las cosas iban bien, leía artículos en el periódico y me llamaban Romelu Lukaku, el delantero belga", pero "cuando las cosas no iban bien, me llamaban Romelu Lukaku, el delantero belga de origen congoleño", expresiones en las que se denota el racismo.

El director técnico del equipo inglés, Gareth Southgate, alabó por su parte esa diversidad: "Somos un equipo diverso y joven, que representa la Inglaterra moderna. En Inglaterra hemos perdido cierto tiempo en lo que respecta a nuestra identidad moderna. Por supuesto, en principio seré juzgado por los resultados en el fútbol, pero tenemos la oportunidad de influir en otras cosas que son mucho más grandes", aseguró en palabras citadas por The Guardian.