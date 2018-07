"¡Tetas grandes!": La FIFA multa a la selección de Dinamarca por un eslogan sexista de su afición

El polémico lema se ha convertido en símbolo de victoria para todos los daneses desde que se escuchara por primera vez en el vestuario de Dinamarca tras ganar a Irlanda el pasado noviembre.

La FIFA ha multado a la selección de fútbol de Dinamarca después de que su afición mostrara una pancarta con el mensaje 'Store patter' ('tetas grandes', en danés) durante el partido ante Australia del Mundial de Rusia, que se disputó el pasado 21 de junio en el Samara Arena, informan medios locales.

El polémico eslogan, que se ha convertido en símbolo de victoria para todos los daneses, se escuchó por primera vez en el vestuario del conjunto danés después de su victoria sobre Irlanda por 1-5 del pasado 14 de noviembre en Dublín. La celebración se repitió el pasado marzo tras imponerse por 1-0 a Panamá en un partido amistoso.

"Creemos que los jugadores deben reflexionar sobre lo que dicen, discutir sobre cómo celebrar las victorias. Obviamente, este grito no es el más correcto", reza un comunicado emitido por el Consejo de ética de la federación danesa de fútbol. "Estamos en contra de cualquier tipo de discriminación. Los atletas son un ejemplo para los demás […] tanto dentro como fuera del campo", agrega el mensaje publicado por la institución sobre este controvertido lema.

Por su parte, Maria Vicky Lindbaum, que lidera el movimiento danés contra el sexismo, considera necesario sacar este discurso sexista de los vestuarios, convencida de que la lucha contra este tipo de jerga debería darse en otros escenarios y no en el mundo del deporte.

Sin embargo, el agregado de prensa de la selección danesa, Jacob Hayer, asegura que no ve nada de malo en la consigna coreada por los jugadores daneses. "No hay nada sexista en ello", subraya Hayer, que no ve ningún mensaje subliminal en lo que considera una mera celebración cuando un equipo danés gana.

La famosa frase se ha extendido a otros deportes como el baloncesto o la gimnasia, e incluso en categorías inferiores se corea habitualmente 'Store patter'. Karim el Hussein, entrenador de fútbol del club Kore, cree que los niños "simplemente repiten lo que escucharon de sus ídolos", y no ve sexismo en este comportamiento.

En el Mundial de Rusia 2018 se ha visto a algunos aficionados daneses vistiendo camisetas con el eslogan más popular en esta nación nórdica.